Seremi de Salud intensifica fiscalizaciones al comercio de Punta Arenas por celebraciones de Halloween

Con motivo de la alta afluencia de público asociada a las celebraciones de Halloween, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Magallanes puso en marcha un intensivo plan de fiscalizaciones preventivas en el comercio detallista de Punta Arenas, orientado a resguardar la seguridad de niños y familias que adquieren atuendos, accesorios y confites.

Uno de los procedimientos inspectivos se llevó a cabo en las dependencias de la céntrica Galería Palace, puntualmente en el local de cotillón “Polvorita”, donde los fiscalizadores verificaron en terreno los estándares normativos de seguridad, etiquetado y rotulación en disfraces, máscaras, juguetes y golosinas infantiles.

El programa de control sanitario contempla la revisión de cerca de 30 locales comerciales en el radio urbano antes del fin de semana festivo. Según el primer balance de la autoridad, el proceso no registra a la fecha sumarios sanitarios en los establecimientos visitados.

Exigencias normativas y comercio formal

Durante los peritajes en góndola se fiscaliza el estricto cumplimiento del Decreto 114 (Reglamento de Seguridad de los Juguetes), con foco en el rotulado en idioma español, las indicaciones de restricción de edad, la presencia de piezas pequeñas desprendibles y las advertencias de resistencia a la inflamabilidad en telas y pelucas. En el rubro alimentario, se inspecciona la vigencia de fechas de vencimiento y el cumplimiento de la Ley de Etiquetado, instando a las familias a moderar la ingesta de azúcares.

Asimismo, desde la autoridad sanitaria recalcaron la importancia de adquirir estos productos exclusivamente en el comercio establecido, único canal que asegura la trazabilidad, origen legal y certificación de los artículos puestos a disposición del público.

En tanto, el comercio puntarenense —que comenzó su aprovisionamiento de stock temático a fines de septiembre— reporta un dinámico flujo de ventas en disfraces y artículos decorativos para el hogar. Para atender la demanda de última hora, galerías céntricas como la Palace operarán en horario habitual durante el sábado festivo, manteniendo sus puertas abiertas de 10:30 a 19:30 horas.