Flávio Bolsonaro aterriza en Miami junto a su familia tras eludir orden judicial en Brasil y hacer escala en Ecuador

El excandidato presidencial brasileño y actual senador, Flávio Bolsonaro, arribó a territorio estadounidense junto a su núcleo familiar tras abandonar Brasil a través de pasos fronterizos en Argentina, apenas días después de confirmarse su derrota en el balotaje presidencial frente al mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

La aeronave ejecutiva aterrizó en la pista del Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en las inmediaciones de Miami, Florida. En el lugar se confirmó el desembarco del parlamentario acompañado de su cónyuge y sus dos hijas, concretando su salida internacional pese a las restricciones decretadas en su contra por los tribunales brasileños.







Orden de arraigo y triangulación aérea

El lunes pasado, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, había conminado formalmente a Bolsonaro a entregar la totalidad de sus pasaportes en un plazo perentorio de 24 horas, notificándole además la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional. Si bien el dirigente negó inicialmente cualquier intención de huida, activó un operativo de salida coordinado.

Durante la madrugada del miércoles, el Gobierno de Argentina confirmó que el legislador ingresó el martes por la noche por la frontera norte “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal”, registrándose su tránsito migratorio sin incidentes.

Posteriormente, la familia abordó un jet privado Gulfstream G400, operado por la compañía Baires Fly (matrícula LV-JQW), el cual despegó desde Puerto Iguazú a las 23:22 horas, efectuando una escala técnica en el aeropuerto de Guayaquil, Ecuador, antes de enrumbar hacia el estado de Florida.

Coordinación previa con Washington

La llegada a Estados Unidos se gestó con el visto bueno explícito de la administración encabezada por el presidente Donald Trump. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, personeros del gobierno estadounidense tenían conocimiento desde el lunes sobre el plazo límite de 24 horas impuesto por la justicia brasileña, transmitiendo con antelación las garantías de que tanto el excandidato como su familia tendrían el acceso y visado plenamente autorizados en Norteamérica.