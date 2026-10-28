Inusual alza térmica en Magallanes: termómetros podrían rozar los 20 °C en Punta Arenas y Torres del Paine

Un marcado ascenso en las temperaturas caracteriza la jornada de este miércoles 28 de octubre en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, registrándose valores máximos proyectados que podrían empinarse hasta los 20 °C en diversos sectores del territorio austral, de acuerdo con los últimos reportes meteorológicos.

En Punta Arenas, los modelos prevén un comportamiento térmico benigno con registros diurnos cercanos a los 20 °C, intercalados con nubosidad parcial. El peak de temperatura se concentrará durante la tarde, dando paso a un descenso paulatino hacia el anochecer.

Un escenario análogo se vive en el Parque Nacional Torres del Paine y la Provincia de Última Esperanza, donde también se prevé una tarde templada con techos térmicos que rondarán los 20 °C, comenzando con cielos parcialmente despejados antes del ingreso de mayor nubosidad al cierre de la jornada.

Estas condiciones configuran un episodio atípico para la climatología primaveral patagónica, comúnmente asociada a regímenes fríos e inestables. Pese al alivio térmico, especialistas recordaron la volatilidad del clima austral por la incidencia directa del viento y la cobertura nubosa, recomendando a quienes efectúen actividades al aire libre mantenerse atentos a la evolución sinóptica y a posibles cambios bruscos en las próximas horas.