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Inusual alza térmica en Magallanes: termómetros podrían rozar los 20 °C en Punta Arenas y Torres del Paine

La región experimenta una jornada templada este miércoles 28 de octubre, con marcas poco habituales para la primavera patagónica. Autoridades recomiendan monitorear el viento y la nubosidad ante posibles cambios en la tarde.

Periodista Web
Periodista Web

Un marcado ascenso en las temperaturas caracteriza la jornada de este miércoles 28 de octubre en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, registrándose valores máximos proyectados que podrían empinarse hasta los 20 °C en diversos sectores del territorio austral, de acuerdo con los últimos reportes meteorológicos.

En Punta Arenas, los modelos prevén un comportamiento térmico benigno con registros diurnos cercanos a los 20 °C, intercalados con nubosidad parcial. El peak de temperatura se concentrará durante la tarde, dando paso a un descenso paulatino hacia el anochecer.

Un escenario análogo se vive en el Parque Nacional Torres del Paine y la Provincia de Última Esperanza, donde también se prevé una tarde templada con techos térmicos que rondarán los 20 °C, comenzando con cielos parcialmente despejados antes del ingreso de mayor nubosidad al cierre de la jornada.

Estas condiciones configuran un episodio atípico para la climatología primaveral patagónica, comúnmente asociada a regímenes fríos e inestables. Pese al alivio térmico, especialistas recordaron la volatilidad del clima austral por la incidencia directa del viento y la cobertura nubosa, recomendando a quienes efectúen actividades al aire libre mantenerse atentos a la evolución sinóptica y a posibles cambios bruscos en las próximas horas.

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