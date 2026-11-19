La pianista Pilar Delgado y el violinista Sebastián Guajardo ofrecieron un concierto gratuito en el Teatro Municipal José Bohr de Punta Arenas, en el marco del ciclo “Magallánicos por el Mundo” de la Cartelera Cultural 2026 impulsada por el municipio.

Durante cerca de una hora, los dos músicos formados en la zona —que actualmente desarrollan sus carreras fuera de la región— presentaron un repertorio que abarcó obras de Beethoven, Chopin, Rachmaninoff y Kreisler, junto a melodías tradicionales de la identidad magallánica.

El alcalde Claudio Radonich valoró el regreso de ambos artistas al escenario local y su vínculo con la ciudad: “Esta es una gala que realizamos todos los años para mostrar a jóvenes que han salido de nuestra región para estudiar o trabajar, pero que siguen teniendo un vínculo muy importante con Punta Arenas. Sebastián y Pilar son 100% nuestros, y nos alegra poder recibirlos y compartir su talento con la comunidad”.

Los asistentes destacaron el acceso liberado y la calidad del espectáculo. Ian Hernández resaltó el nivel interpretativo del dúo y la acústica del recinto para acercar la cultura a las familias, mientras que Rosalba Ávila valoró el protagonismo del piano y la música clásica en la programación local.

Próximos estrenos en el Teatro Municipal

La cartelera del Teatro Municipal José Bohr continuará los días 27, 28 y 29 de noviembre con el montaje “La Novicia Rebelde, el eco de la música”, protagonizado por el elenco estable del recinto junto a Voces Blancas y el Coro Adulto, bajo la dirección de la actriz Paulina Carrasco. El espectáculo tendrá funciones el viernes a las 19:00 horas, y dobles presentaciones el sábado y domingo a las 16:00 y 19:00 horas.