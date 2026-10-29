Presentan guía patrimonial interactiva con 30 hitos históricos en la Costanera de Punta Arenas

En dependencias del Centro Cultural Municipal Claudio Paredes Chamorro, la Corporación de Rescate del Patrimonio Marítimo (Crespam) presentó oficialmente la guía “Ruta Costanera de Punta Arenas: Voces del estrecho de Magallanes”. La propuesta busca acercar a la comunidad y a los visitantes a la memoria viva del borde costero local a través de 30 hitos históricos, culturales y naturales.

La publicación estructura sus contenidos mediante siete ejes temáticos que recorren desde las primeras etapas de navegación y poblamiento hasta el valor ecológico del litoral. Como elemento diferenciador, el impreso complementa sus reseñas y registros fotográficos con códigos QR vinculados a relatos sonoros, formato que permite a los transeúntes escuchar crónicas y testimonios mientras caminan a orillas del estrecho.

El proyecto surgió a partir de una propuesta de la escritora regional Rosamaría Solar Robertson y contó con el desarrollo integral del equipo técnico de Crespam, con el fin de rescatar pasajes del pasado marítimo, visibilizar infraestructuras históricas y relevar figuras que forjaron la identidad magallánica.

Mediación inclusiva y financiamiento regional

Durante la fase de diseño y elaboración, los ejecutores realizaron jornadas de mediación patrimonial en terreno para validar los contenidos y su usabilidad. Estos talleres sumaron la participación de personas mayores, miembros de la comunidad ciega local y guías de turismo, quienes aportaron sugerencias sobre la accesibilidad del material y evaluaron la experiencia sensorial del trayecto.

La iniciativa fue financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondart Regional Magallanes (convocatoria 2026), consolidando una herramienta educativa y turística orientada a fomentar la apropiación ciudadana del borde costero.