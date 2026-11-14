Presidente de la ANP exige compensación económica por el uso de contenidos periodísticos en herramientas de inteligencia artificial

El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), José Tomás Santa María, planteó que el uso de contenidos elaborados por medios de comunicación para alimentar herramientas de inteligencia artificial (IA) debe ser reconocido y compensado económicamente.

El dirigente entregó este mensaje durante la Cena Anual de la Prensa, instancia que dio inicio al XXXIV Encuentro de Diarios Regionales, organizado con el Diario Chañarcillo como anfitrión en la Región de Atacama.

“La IA necesita al buen periodismo”, afirmó Santa María, advirtiendo que de la sustentabilidad financiera de los medios depende hoy la libertad de prensa. Según explicó, la industria atraviesa la mayor transformación de su historia: “Esta no es una crisis del periodismo, esta es una crisis del modelo de negocios que lo sustenta. Periodismo de calidad se necesita hoy más que nunca”.

El timonel de la ANP detalló que, tras la captura de gran parte del mercado publicitario por parte de los gigantes tecnológicos, las plataformas de IA profundizaron la desintermediación al responder a millones de usuarios utilizando información periodística sin retribuir a quienes la producen, escenario en el que una de cada diez personas en el mundo declara informarse mediante estas herramientas.

Pese al diagnóstico, sostuvo que los sistemas de IA requieren información creíble y verificada que solo los medios pueden proveer. Por ello, recordó que la ANP se sumó recientemente a SPUR, una coalición nacida en Inglaterra que busca crear un mecanismo trazable frente al uso de contenidos por parte de la IA para habilitar futuros licenciamientos.

“Esta no es cualquier industria: con cada medio que cierra, cada redacción que se achica, se afecta el debate público y la calidad de la democracia”, advirtió.

Defensa de la propiedad intelectual y rol de la prensa regional

Durante su intervención, Santa María destacó las acciones gremiales en resguardo de los derechos de autor, como la denuncia contra la industria del clipping —cuyo principal contratante es el Estado— y la oposición al artículo 8 del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, iniciativa finalmente rechazada que buscaba autorizar el uso gratuito de datos para entrenar modelos de IA.

“El principio es el mismo: si alguien genera ingresos utilizando nuestros contenidos, debe pagar una compensación por ello”, recalcó, llamando a mantenerse alerta frente al lobby de grandes compañías globales.

El dirigente también valoró el arraigo de los diarios regionales, recordando que tras realizarse en Torres del Paine hace poco más de un año, el encuentro llegó ahora al desierto de Atacama. Evocó además el rescate de los 33 mineros en 2010, señalando que cuando los cerca de dos mil periodistas extranjeros abandonaron el Campamento Esperanza, la prensa local permaneció junto a su comunidad.

En la ceremonia, la ANP entregó el premio Libertad de Expresión al periodista Ascanio Cavallo; el premio Espíritu ANP a Gino Bustamante, director de Las Noticias de Malleco; y un reconocimiento especial a El Mercurio de Valparaíso, el diario de habla hispana más antiguo del mundo aún en circulación, al iniciarse el año de su bicentenario.