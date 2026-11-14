Cinco equipos de Chile y Argentina disputarán la primera Copa Austral de hockey pista femenino en Punta Arenas

Cinco elencos de la Patagonia chileno-argentina animarán este sábado 14 y domingo 15 de noviembre la primera edición del Torneo Copa Austral de hockey pista femenino, certamen binacional en categoría M30 que se desarrollará en el Gimnasio Barrio Sur de Punta Arenas, ubicado en calle José Ballesteros s/n, detrás del Parque María Behety.

La competencia, organizada por Lova Prod, reunirá a los representativos puntarenenses Old PAHC (Punta Arenas Hockey Club) y Old Lions, junto a los cuadros argentinos Hispano (Club Deportivo Hispano Americano) y Boxing (Atlético Boxing Club), ambos de Río Gallegos, además de URC (Ushuaia Rugby Club).

Sistema de campeonato y definición

La fase regular se jugará bajo la modalidad de todos contra todos durante el sábado, con encuentros programados cada una hora entre las 09:00 y las 19:00 horas. El sistema de puntuación entregará 3 unidades por triunfo, 1 por empate y 0 por derrota, sumando además un partido de exhibición en categoría Sub 10 frente a la Escuela de Talento a las 14:00 horas.

El domingo 15 de noviembre estará reservado para la etapa decisiva. Las semifinales enfrentarán al 1° vs. 4° a las 10:00 horas y al 2° vs. 3° a las 11:00 horas. Más tarde se jugará el duelo por el tercer lugar a las 13:00 horas y la Gran Final a las 14:00 horas, cerrando con la ceremonia de premiación a las 15:00 horas. En caso de igualdad en los partidos finales, los ganadores se resolverán mediante lanzamientos shoot-outs.

Fixture oficial del sábado 14 de noviembre

09:00 horas: Boxing vs. Hispano

10:00 horas: Old PAHC vs. URC

11:00 horas: Hispano vs. Old Lions

12:00 horas: Boxing vs. URC

13:00 horas: Old PAHC vs. Old Lions

14:00 horas: Sub 10 vs. Escuela de Talento (exhibición)

15:00 horas: Hispano vs. URC

16:00 horas: Boxing vs. Old Lions

17:00 horas: Hispano vs. Old PAHC

18:00 horas: Old Lions vs. URC

19:00 horas: Boxing vs. Old PAHC