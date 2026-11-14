Mambas y Logística Yese definen hoy al campeón del básquetbol laboral femenino 2026 en Punta Arenas

Este sábado se conocerá al nuevo campeón del básquetbol laboral femenino 2026, cuando Mambas y Logística Yese disputen el tercer y definitivo encuentro de los play off organizados por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) Punta Arenas.

El partido decisivo está programado para las 20:15 horas en el gimnasio del Club Español, recinto al que ambos elencos llegan igualados tras repartirse victorias en los compromisos previos de la serie final.

En el primer duelo de la definición, el triunfo quedó en manos de Logística Yese por 60 a 44. Sin embargo, en el segundo encuentro Mambas logró forzar el desempate al imponerse por un estrecho marcador de 51 a 50.

Panorama en la serie masculina

En paralelo, la competencia de varones del mismo certamen ya definió su tercer puesto tras la victoria de Vientos del Estrecho por 50 a 42 sobre Búfalos Mojados.

Respecto a la disputa por el título masculino, la serie se encuentra 1-0 a favor de Team Croacia, cuadro que derrotó por 59 a 53 a Transportes Bishop en el primer play off. La programación del segundo encuentro entre ambos equipos será confirmada durante los próximos días.