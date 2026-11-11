Puerto Williams celebra 73 años con récord de público en show de Alanys Lagos

Con una convocatoria histórica que superó las 1.200 personas, la comuna de Cabo de Hornos dio inicio oficial a las celebraciones por el 73° aniversario de Puerto Williams. La jornada inaugural tuvo lugar en la Sala de Uso Múltiple, recinto que albergó el espectáculo artístico más masivo registrado hasta la fecha en la ciudad más austral del mundo.

La presentación estuvo a cargo de la cantante nacional Alanys Lagos, quien desplegó un repertorio centrado en la música ranchera y tropical. Pese a las adversas condiciones climáticas características de la zona austral, el público local y las familias fueguinas llegaron en masa para participar del show musical.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, remarcó la respuesta de los habitantes en esta primera actividad del programa festivo: “Estamos iniciando el mes de aniversario número 73 de Puerto Williams con el show de Alanys Lagos. La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos de la participación de la comunidad. Este es el inicio del aniversario que engrandece más a la comuna de Cabo de Hornos”.

Por su parte, la artista nacional manifestó su satisfacción por la recepción en la provincia Antártica y el esfuerzo logístico desplegado para concretar la visita.

“Me sentí, desde que pisamos acá, muy afortunada. Estoy muy agradecida por la invitación, llegar acá no es fácil. Agradecer a las personas que confiaron en nuestro trabajo”, comentó la intérprete tras su presentación, agregando que “la gente acá prendía con agua. Nos llevamos un muy lindo recuerdo, espero que no sea la última vez estando acá”.

Con este evento masivo, el municipio abrió la cartelera oficial de festejos comunitarios que se extenderá durante todo el mes en la capital provincial.