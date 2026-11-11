Inician demolición en Avenida Bulnes frente al Cementerio Municipal por plan de conservación vial en Punta Arenas

Las faenas de demolición de calzadas comenzaron en Avenida Bulnes, justo frente al Cementerio Municipal, dando paso a una nueva etapa dentro del Plan de Conservación de Emergencia de Vías Urbanas de Punta Arenas. El proyecto es financiado por el Gobierno Regional de Magallanes con una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y ejecutado a través del Serviu.

La intervención global abarca 14 arterias principales de la capital regional, con un plazo contractual de 420 días corridos.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo, explicó que este sector constituía uno de los puntos más deteriorados de la red vial local: “Era uno de los puntos críticos que teníamos dentro de la planificación; había un pavimento existente con una capa de asfalto encima que ya había cumplido su vida útil”. La autoridad precisó además que en las zonas de mayor congestión vehicular se aplica hormigón de fraguado rápido R7, material que permite habilitar el tránsito varios días antes de los plazos convencionales.

Cuatro frentes de trabajo y estándar estructural

Por su parte, el director subrogante del Serviu Magallanes, Homero Villegas, detalló que actualmente operan cuatro frentes activos de faenas en la comuna y que el eje de Bulnes registra un 80% de avance general.

Respecto a las especificaciones técnicas, Villegas especificó que se ejecuta un recambio íntegro del paquete estructural del suelo: “Significa una base de 30 centímetros, una subbase de 20 centímetros y una carpeta de hormigón de 18 centímetros”. Con esta ingeniería, el directivo remarcó que la durabilidad de las nuevas losas fluctuará entre 20 y 50 años, según el volumen de carga y tránsito diario.

En tanto, el gobernador regional subrogante, Diego Sierpe, valoró la coordinación entre el Gore y la cartera de Vivienda, reconociendo el impacto de los desvíos: “Entendemos que hubo algunas molestias porque los cortes de tránsito nunca son positivos, pero se están ejecutando en buenos tiempos y van a significar una mejora definitiva para la ciudadanía de Punta Arenas”.