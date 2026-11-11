Mambas fuerza un tercer partido y Team Croacia da el primer golpe en las finales del Básquetbol Laboral de Punta Arenas

Una intensa jornada de definiciones se vivió sobre el parquet del gimnasio del Club Español, escenario donde se disputaron los encuentros decisivos del Campeonato de Básquetbol Laboral, certamen organizado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) Punta Arenas.

El momento de mayor dramatismo ocurrió en el segundo partido de la llave final en la serie femenina. El representativo de Mambas logró una agónica victoria por 51 a 50 sobre Logística Yese, resultado que igualó la serie definitoria tras la victoria inicial de sus rivales en el primer compromiso. Con este desenlace, el campeonato de damas se resolverá en un tercer y definitivo partido programado para este fin de semana.

Por su parte, en la serie masculina se disputó el primer duelo por la corona. El quinteto de Team Croacia tomó la ventaja en la eliminatoria al superar por 59 a 53 al elenco de Transportes Bishop, quedando a un triunfo de proclamarse campeón del certamen.

En la misma fecha se definió además el podio del torneo de varones. En el encuentro por el tercer puesto, Vientos del Estrecho se quedó con la victoria tras imponerse por 50 a 42 frente a Búfalos Mojados.