Punta Arenas acoge el XVI Encuentro Binacional de Museos de la Patagonia Sur-Sur enfocado en la sostenibilidad

En una muestra de la profunda hermandad e identidad compartida a lo largo de la Patagonia, Punta Arenas dio inicio oficial al XVI Encuentro Binacional de Museos de la Patagonia Sur-Sur. El hito reúne a investigadores, museógrafos y gestores culturales provenientes de las provincias argentinas de Santa Cruz y Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, junto a representantes nacionales de las regiones de Aysén y Magallanes.

El Salón de Conferencias de ENAP sirvió como marco inaugural para esta cita que, bajo la consigna “Patrimonios en Escenarios de Sostenibilidad”, busca actualizar las estrategias museológicas frente a los retos digitales, sociales y ambientales del presente. La directora del Museo Regional de Magallanes, Paola Grendi, destacó la necesidad de sostener estos canales de diálogo entre profesionales a ambos lados de la cordillera.

Desafíos contemporáneos y patrimonio compartido

Al respecto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, remarcó la transformación del rol de estos espacios: “En una sociedad compleja y digitalizada, la museología requiere de nuevas estrategias para seguir realizando su labor, que no es solo de exposición, sino que además son lugares de encuentro y sostenibilidad hacia el futuro”. En tanto, el cónsul general de Argentina en Punta Arenas, Darío Dziewezo Polski, valoró la consolidación de este puente cultural que preserva la memoria compartida del territorio austral.

Las tres jornadas del encuentro —de carácter gratuito y abiertas a la comunidad— contemplan un nutrido itinerario de ponencias técnicas que abordan desde relatos ferroviarios y proyectos comunitarios en Pampa Guanaco, hasta charlas de vanguardia sobre “Museos como refugios climáticos” y la gestión del riesgo de desastres en recintos patrimoniales. Las actividades concluirán este viernes con la tradicional firma del acta de compromiso binacional.