Estados Unidos: Presa en el corredor de la muerte sobrevive a dos dosis de inyección letal en Tennessee

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Un inédito y dramático episodio judicial y médico se registró en el estado de Tennessee, Estados Unidos, luego de que Christa Pike (50 años), condenada a la pena capital, sobreviviera a la aplicación de dos dosis consecutivas de inyección letal durante su proceso de ejecución.

De acuerdo con reportes de los testigos y periodistas presentes en el recinto penal, tras la primera administración de pentobarbital —barbitúrico utilizado para provocar fallos respiratorios y cardíacos— la mujer continuó respirando. Pese a que los verdugos aplicaron una segunda dosis, el fármaco no surtió el efecto letal esperado, generando ronquidos, convulsiones en el cuello y movimientos corporales en la camilla mientras los reporteros eran retirados del recinto.

Traslado de urgencia e historial de ejecuciones fallidas

Posteriormente, el Departamento Correccional de Tennessee confirmó que Pike fue trasladada a un centro médico externo bajo estricta reserva, reportándose preliminarmente que la reclusa habría quedado con daño cerebral severo. Aunque la entidad gubernamental aseguró haber cumplido rigurosamente con los protocolos establecidos, la defensa de la reclusa ya había advertido con anterioridad sobre complejas complicaciones vasculares en las venas de la condenada para recibir el fármaco.

El hecho reabrió de inmediato la controversia internacional sobre la efectividad y la crueldad de la inyección letal en el sistema penitenciario estadounidense, recordando precedentes históricos de fallos técnicos como los ocurridos con Angel Díaz en Florida (2006) o Romell Broom en Ohio (2009).