Día Internacional del Café: la bebida que conecta a millones de personas y una industria global

Este jueves 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, una fecha dedicada a una de las bebidas más consumidas del mundo y a las personas que forman parte de toda su cadena de producción.

La Organización Internacional del Café estableció el 1 de octubre como fecha común para esta celebración en 2014. Sin embargo, 2026 marca la primera vez que Naciones Unidas conmemora oficialmente el Día Internacional del Café, luego de que la Asamblea General designara esta fecha mediante una resolución adoptada este año.

La conmemoración busca poner en valor la importancia económica, social, cultural y ambiental del café, además de generar conciencia sobre las condiciones de quienes trabajan en su producción.

De acuerdo con Naciones Unidas, hasta 25 millones de hogares agrícolas producen cerca del 80% del café mundial, principalmente en países en desarrollo. Brasil, Vietnam y Colombia se encuentran entre los principales productores, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos destacan entre los mayores mercados importadores y consumidores.

Más allá de la taza

El recorrido del café comienza mucho antes de llegar a una cafetería o a la mesa de los consumidores. El proceso contempla la producción agrícola, cosecha, procesamiento, transporte, comercialización, tostado y preparación.

Precisamente, Naciones Unidas plantea que cada una de estas etapas determina cómo se distribuye el valor generado por la actividad y qué impactos tiene sobre las comunidades y el medioambiente. Los pequeños productores enfrentan, entre otros factores, la volatilidad de los precios, el aumento de los costos y los efectos del cambio climático.

Para la celebración de este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estableció como eje “Celebrando el café, honrando a las personas detrás de cada taza”, poniendo el foco en los agricultores, trabajadores y comunidades que sostienen esta cadena productiva.

El café también gana espacio en Chile

En Chile, el café ha ido adquiriendo una presencia cada vez mayor en los hábitos de consumo. Un análisis publicado recientemente señala que el consumo de café en el país crece cerca de un 6% anual, mientras que el café de grano entero y molido ha registrado un importante aumento, reflejando un mayor interés por preparaciones y productos de mayor calidad.

Datos de un estudio presentado por la Cámara de Comercio de Santiago también muestran que tres de cada cuatro adultos en Chile consumen café al menos una vez por semana, mientras que el promedio alcanza las 10 tazas semanales. La mañana aparece como el momento preferido para beberlo y el hogar como el principal lugar de consumo.

Así, detrás de una taza de café no solo existe una costumbre cotidiana, sino también una extensa cadena que conecta a agricultores, trabajadores, comerciantes, tostadores, cafeterías y consumidores de distintos lugares del mundo.

Este 1 de octubre, la invitación es a disfrutar una taza, pero también a recordar el trabajo y las comunidades que hacen posible que el café llegue hasta ella.