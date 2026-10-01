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WhatsApp Business inicia nuevo sistema de cobro por mensajes a empresas desde este 1 de octubre

La medida aplica para compañías que utilizan la plataforma de integración API (Business Platform), otorgando un margen mensual de 1.000 mensajes de servicio gratuitos antes de tarificar el excedente.

Periodista Web
Periodista Web

A contar de este jueves 1 de octubre, la plataforma WhatsApp Business comenzó a implementar un nuevo esquema de cobro tarificado para ciertas empresas que utilizan sus servicios para comunicarse y gestionar la atención de sus clientes.

Según lo informado por la compañía, el cobro no afectará a los usuarios comunes ni a las pequeñas empresas o emprendimientos que utilizan la aplicación gratuita tradicional de WhatsApp Business. La modificación está dirigida exclusivamente a medianas y grandes compañías que emplean la WhatsApp Business Platform (API) para conectar bots de atención, plataformas CRM y sistemas automatizados de respuesta.

Condiciones del cobro y margen gratuito

El sistema establece que las conversaciones iniciadas por los propios clientes mantendrán su carácter gratuito para las empresas. El cobro aplicará específicamente a las comunicaciones iniciadas de forma saliente por las compañías hacia sus usuarios.

Bajo este nuevo marco, cada número empresarial registrado en la plataforma API contará con un límite de 1.000 mensajes de servicio gratuitos al mes. Una vez superada dicha cuota, se aplicará el costo por cada mensaje adicional. La empresa precisó que los cupos gratuitos se renovarán mensualmente y no resultan acumulables para períodos posteriores.

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