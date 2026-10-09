Punta Arenas celebra la novena versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor en el Teatro Municipal José Bohr

El talento y la experiencia se apoderan del escenario cultural de la capital regional este viernes 9 y sábado 10 de octubre con la realización de la novena versión del Festival de la Voz del Adulto Mayor, tradicional encuentro musical organizado por la Municipalidad de Punta Arenas.

El certamen se llevará a cabo en las dependencias del Teatro Municipal José Bohr, iniciando ambas jornadas a partir de las 19:00 horas (apertura de puertas a las 18:30 horas). La iniciativa cuenta con entrada totalmente gratuita y abierta a toda la comunidad magallánica que desee apoyar a los participantes.

Competencia y artistas invitados

El encargado de la Unidad de Eventos del municipio, Javier Biskupovic, destacó el carácter competitivo y comunitario del festival: “Es un evento que ya es tradicional, donde participan los adultos mayores en una competencia. El primer día se presentan los nueve participantes y se eligen los cinco finalistas que pasan a la jornada del sábado. Además, tenemos un show considerado en ambas jornadas con artistas regionales y nacionales”, detalló el profesional.

Durante la primera velada de este viernes, el jurado evaluará las interpretaciones de los concursantes para definir a los cinco clasificados que disputarán el primer lugar en la gran final de este sábado, consolidando un espacio de encuentro, recreación y puesta en valor del talento de las personas mayores de la comuna.