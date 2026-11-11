Punta Arenas prepara sexta versión de Campereando por las Jornadas en el Club de Rodeo

Las tradiciones del campo y la solidaridad patagónica se congregarán este 14 y 15 de noviembre en el recinto del Club de Rodeo de Punta Arenas, escenario de la sexta edición de “Campereando por las Jornadas”. La actividad busca reunir aportes económicos que irán en directo beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes.

Los detalles de la fiesta criolla fueron entregados por la vocera oficial de la iniciativa, Carolina Barrientos, durante una entrevista en el programa Tarde Libre de Pingüino Multimedia, espacio donde convocó a la comunidad local a sumarse a un panorama pensado para toda la familia.

Entre las principales atracciones artísticas destaca la presencia de exponentes trasandinos. Para esta versión subirán al escenario Luana Sanabria y Tomás Zacarías, cantantes que llegarán directamente desde Argentina para sumar su repertorio folclórico a la causa solidaria.

El programa de actividades contempla pruebas de destreza criolla como jineteadas y carreras de tambores, complementadas con presentaciones de agrupaciones de danza regional, música en vivo y paseos guiados a caballo.

En el sector de muestras, el público podrá acceder a puestos de artesanías, venta de indumentaria gaucha, comidas típicas, la tradicional rifa de un capón y un remate de asado al palo.

El recinto abrirá sus puertas en ambas jornadas a partir de las 12:00 horas, con una entrada general de $3.000. El monto recaudado por concepto de accesos y actividades se entregará de manera íntegra a la campaña solidaria regional.