Realizan talleres de escritura creativa para jóvenes en programas de reinserción social juvenil en Magallanes

Un nuevo ciclo de talleres de escritura creativa se desplegó en la Región de Magallanes, enfocado en jóvenes insertos en el sistema de justicia penal adolescente, tanto en modalidad de medio libre —Libertad Asistida Especial (LAE) y Simple (LAS)— como en recintos de Internación Provisoria (IP) y Régimen Cerrado (IRC).

La propuesta se concreta mediante la articulación entre la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, en el marco del Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad. Guiadas por el facilitador Andrés Guzmán, las sesiones abordaron dinámicas de desbloqueo creativo inspiradas en la mitología chilota y magallánica, incluyendo además jornadas de formación metodológica para tutores del servicio y profesionales de la Corporación Opción.

Herramientas para la reconstrucción de identidad

El director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, subrayó que “estos talleres permiten que los jóvenes resignifiquen sus vivencias, transformando experiencias complejas en relatos propios, ayudándoles a reconstruir su identidad y dar sentido a su historia de vida a partir de la autorreflexión y la resiliencia”.

Por su parte, el educador Andrés Guzmán valoró el entusiasmo de los participantes y el impacto terapéutico de la expresión artística: “A través de dinámicas simples, los jóvenes descubren que son seres creativos, demostrando sus ganas de aprender y crecer”, concluyó sobre el convenio interinstitucional que busca democratizar el acceso a la cultura en la zona austral.