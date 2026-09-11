Alza de combustibles: Diésel acumula aumento de $214 por litro pero gremios de camioneros descartan paro

Un nuevo e importante incremento en los precios de los combustibles comenzó a regir este jueves en todo el país. La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó una subida de $35 por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos, mientras que el diésel registró un fuerte salto de $89 por litro.

Con este ajuste, las bencinas acumulan un aumento de $102,7 por litro en las últimas tres semanas de variaciones. En el caso del diésel la situación es aún más compleja: sumando los incrementos de julio y agosto, el impacto acumulado alcanza los $214,9 por litro, encendiendo las alarmas en el sector del transporte terrestre.

Diálogo con Hacienda y traspaso de costos

Pese a la presión económica, los principales gremios del rodado tomaron distancia de una eventual movilización. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que existe un canal de comunicación fluido con el sector: “Ellos no son magos, tienen que verse obligados a pasar parte de estas alzas a las empresas que los contratan”, señaló la autoridad, confiando en que no habrá paralizaciones.

En la misma línea, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, afirmó que “este es un tema mundial” y descartó llamados a paro en su organización, postura respaldada por Juan Araya, líder de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), quien enfatizó que “no hay piso para un paro; estamos por dialogar con el Gobierno”.