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Revisa todos los resultados de la jornada dominguera del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026 en Punta Arenas

Las canchas de Avenida Bulnes y Enrique Abello albergaron una intensa fecha cargada de goles en las categorías Top 65, Top 50, Top 43 y Senior A y B de la Agrupación de Futbolito Senior.

Periodista Web
Periodista Web

Una jornada vibrante y con alta producción goleadora se vivió en el complejo deportivo de Avenida Bulnes con Enrique Abello, en el marco de una nueva fecha del Campeonato de Clausura 2026, certamen organizado por la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas.

Durante el domingo 6 de septiembre, los representativos de las series Top 65, Top 50, Top 43 y divisiones Senior A y B saltaron a los dos rectángulos de juego para definir valiosos puntos en la tabla de posiciones.

Marcadores de la jornada (Domingo 6 de septiembre)

Cancha 1

  • Top 65: Montecarlo 3-0 Pudeto | Prat 1-2 Scout

  • Top 50: Jorge Toro 2-2 Delegados

  • Top 43 B: La Hermandad 0-8 Estrella Norte | Esencias 0-0 Las Águilas

  • Senior A: San Martín 6-2 Rómulo Correa | Las Águilas 1-1 Naval | Dragones 0-2 Jorge Toro | Arco Iris 1-6 Esc. Industrial | Búfalos Mojados 0-5 Bufas | Scout 2-6 Buses Fernández | Los Pinchas 0-3 Espartanos | Barrabases 4-1 Colo Colo

Cancha 2

  • Top 65: Patagonia 0-0 Tacopa | Jorge Toro 2-2 Carlos Dittborn | Magallanes 1-0 Barrabases

  • Top 43 A: Carlos Dittborn 3-2 Arco Iris | Prat 5-1 Esc. Industrial | Barrabases 0-2 Cosal

  • Senior B: Esencias 4-1 Audax | Cosmos 3-1 Estrella Norte | Batallón 1-4 Carlos Dittborn | Gasco 3-1 Sokol | Vikingos 1-1 Navegantes | Sporting Cristal 6-1 Tacopa | Prat 0-2 Prensa Austral

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