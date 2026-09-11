Revisa todos los resultados de la jornada dominguera del Campeonato de Clausura del Futbolito Senior 2026 en Punta Arenas

Una jornada vibrante y con alta producción goleadora se vivió en el complejo deportivo de Avenida Bulnes con Enrique Abello, en el marco de una nueva fecha del Campeonato de Clausura 2026, certamen organizado por la Agrupación de Futbolito Senior Punta Arenas.

Durante el domingo 6 de septiembre, los representativos de las series Top 65, Top 50, Top 43 y divisiones Senior A y B saltaron a los dos rectángulos de juego para definir valiosos puntos en la tabla de posiciones.

Marcadores de la jornada (Domingo 6 de septiembre)

Cancha 1

Top 65: Montecarlo 3-0 Pudeto | Prat 1-2 Scout

Top 50: Jorge Toro 2-2 Delegados

Top 43 B: La Hermandad 0-8 Estrella Norte | Esencias 0-0 Las Águilas

Senior A: San Martín 6-2 Rómulo Correa | Las Águilas 1-1 Naval | Dragones 0-2 Jorge Toro | Arco Iris 1-6 Esc. Industrial | Búfalos Mojados 0-5 Bufas | Scout 2-6 Buses Fernández | Los Pinchas 0-3 Espartanos | Barrabases 4-1 Colo Colo

Cancha 2