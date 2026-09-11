Gobierno no realizará conmemoración oficial del 11 de septiembre y confirma despliegue en Los Ríos y monitoreo de seguridad

En las horas previas a una nueva jornada del 11 de septiembre, el Ejecutivo defendió su decisión de no convocar a ninguna ceremonia ni acto conmemorativo oficial en el Palacio de La Moneda. La postura del Gobierno se sostiene en la visión de priorizar las urgencias actuales y proyectar la agenda hacia el futuro sin profundizar las divisiones políticas del pasado.

El Presidente José Antonio Kast mantendrá su agenda habitual de trabajo con un despliegue territorial en la Región de Los Ríos, descartándose un mensaje por cadena nacional o la realización de un tedeum ecuménico. Desde la vereda política, sectores del oficialismo respaldaron la decisión de concentrar la gestión en las prioridades ciudadanas, mientras que representantes de la oposición llamaron al Mandatario a gobernar para todos los sectores del país.

Foco en la seguridad y sectores críticos de la capital

En tanto, el esfuerzo institucional de La Moneda durante este viernes estará enfocado en el monitoreo del orden público y la prevención de eventuales desórdenes en la Región Metropolitana. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, liderará la coordinación con las fuerzas policiales para resguardar los sectores históricamente conflictivos.

Entre los puntos bajo especial vigilancia preventiva se encuentran Villa Francia (Estación Central), Bajos de Mena (Puente Alto) y los ejes de Avenida Colón con Padre Hurtado (San Bernardo). Explicando la posición del Gabinete, el biministro Claudio Alvarado subrayó que la administración busca enfocarse en el porvenir: “Estamos mirando hacia adelante, trabajando por las prioridades de las personas para que las diferencias del pasado no nos lleven a los extremos”, concluyó.