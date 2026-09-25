Reconocen a historiador Winston Alarcón Cárdenas en la Gala del Bicentenario de Chiloé en Punta Arenas

En el marco de las actividades conmemorativas por los 200 años de la incorporación del Archipiélago de Chiloé al territorio chileno, la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé junto al Centro Hijos de Chiloé de Punta Arenas entregaron una distinción especial al destacado historiador Winston Alarcón Cárdenas.

El homenaje se concretó en medio de la Gala Conmemorativa del Bicentenario de Chiloé, ceremonia oficial desarrollada en la capital magallánica para poner en valor el legado cultural, social y patrimonial que une históricamente a Chiloé con la Región de Magallanes. La actividad contó con la asistencia del ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto a líderes de agrupaciones culturales y autoridades regionales.

Puesta en valor del patrimonio de San Gregorio

El reconocimiento otorgado a Winston Alarcón busca destacar su sostenida trayectoria dedicada a la preservación y difusión de la memoria histórica de la comuna de San Gregorio, fortaleciendo los lazos identitarios entre el territorio chilote y la estepa austral.

La alcaldesa de San Gregorio, Jeanette Ruiz Andrade, valoró de forma especial el homenaje a la investigación local. “Este reconocimiento es también un homenaje a la memoria de nuestras comunidades y a todas aquellas personas que, con compromiso y dedicación, trabajan para que nuestra historia y nuestras tradiciones permanezcan vivas. San Gregorio y Chiloé forman parte de una historia compartida que merece ser conocida y transmitida a las nuevas generaciones”, enfatizó la jefa comunal. Desde las instituciones organizadoras reafirmaron el compromiso de continuar impulsando iniciativas que resguarden la memoria comunitaria en la zona austral.