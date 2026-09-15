Residencia Comunitaria Vida Austral celebra su primer aniversario y promueve el envejecimiento activo en Punta Arenas

La Residencia Comunitaria Vida Austral conmemoró su primer aniversario en Punta Arenas con una jornada festiva junto a sus residentes, colaboradores y la comunidad. La celebración contó con las presentaciones del conjunto folclórico infantil Los Luceros del Confín y el charro Renato Yáñez, quienes llevaron música y compañía a las personas mayores que habitan el recinto.

Su directora ejecutiva, Gabriela Sandoval Díaz, repasó los complejos desafíos financieros e institucionales enfrentados durante este primer periodo: “Fue un desafío muy grande que tomamos con mucho cariño. Pasamos lo más difícil y ahora vamos a consolidar una nueva etapa con todo lo que podemos entregar”, sostuvo, enfatizando la transparencia en el uso de los recursos reunidos mediante beneficios comunitarios.

Envejecimiento activo y rol comunitario

En la actualidad, la residencia alberga a 12 personas mayores, capacidad máxima permitida por su resolución sanitaria vigente. Para potenciar el envejecimiento activo, el espacio desarrolla programas de estimulación cognitiva y funcional, complementados con un trabajo colaborativo junto a estudiantes de la carrera de Kinesiología de la Universidad de Magallanes (UMAG) y visitas de vecinos durante los fines de semana.

Desde la dirección de la residencia hicieron un llamado a la comunidad magallánica a mantenerse atenta ante posibles situaciones de aislamiento o abandono de adultos mayores en los barrios, instando a canalizar denuncias o alertas a través de los Cesfam, Carabineros o la PDI para resguardar la dignidad y acompañamiento en esta etapa de la vida.