UMAG habilita recorrido virtual al Mausoleo José Menéndez

Un innovador cruce entre tecnología de vanguardia y preservación del patrimonio histórico se acaba de concretar en la capital magallánica. Con el objetivo de elevar el valor arquitectónico y cultural del Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas, se implementó un recorrido digital inmersivo en realidad virtual para explorar el Mausoleo de José Menéndez.

La iniciativa fue desarrollada por Catalina Maldonado, egresada de la carrera de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG), en el marco de su memoria de titulación. El proyecto busca transferir el conocimiento tecnológico de la casa de estudios hacia la comunidad magallánica y los miles de turistas que visitan el recinto anualmente.

Más de mil fotografías y acceso mediante código QR

La doctora Patricia Maldonado, académica e investigadora del Departamento de Ingeniería de la UMAG y tutora del proyecto, destacó el proceso técnico desplegado. “Queríamos traspasar el conocimiento tecnológico y audiovisual de la universidad hacia el mundo real. En conjunto con la administración del cementerio, acordamos probar con el Mausoleo de José Menéndez procesando más de mil fotografías adaptadas al mundo virtual, lo que permite recorrer el inmueble de forma totalmente inmersiva”, detalló.

La experiencia inmersiva completa se puede apreciar mediante visores de realidad virtual Oculus, los cuales permiten inspeccionar detalles arquitectónicos e históricos de difícil acceso. Además, para garantizar una democratización de los contenidos, la plataforma fue adaptada para dispositivos móviles: los visitantes del campo santo pueden escanear un código QR instalado frente al propio mausoleo para realizar el recorrido interactivo desde sus teléfonos inteligentes.

Revisa los detalles acá: https://cementeriosarabraun.cl/recorrido-mausoleo-jm/