Magallánico Román Cancino completa los 108K del Paraty Brazil by UTMB y suma puntos para el mundial de trail running

Un destacado desempeño internacional sumó el deporte austral de la mano del atleta magallánico Román Cancino Álvarez, quien completó con éxito la distancia mayor de 108 kilómetros en el prestigioso certamen Paraty Brazil by UTMB, evento de trail running perteneciente al circuito mundial UTMB World Series.

La competencia, celebrada el pasado 18 de septiembre en la localidad costera de Paraty —ubicada en la Costa Verde del estado de Río de Janeiro—, reunió a 285 ultrarredores de todo el mundo. Los competidores debieron afrontar un exigente desnivel positivo de 4.778 metros por rutas técnicas que combinaron senderos de densa selva en la Mata Atlántica, caminos coloniales, cruces de arroyos y ascensos con vistas al océano Atlántico.

108 kilómetros hacia el sueño mundialista

En este desafiante escenario de humedad y resistencia, Cancino cruzó la meta adjudicándose el 14º lugar en la categoría de 40 a 44 años y la 59ª posición en la clasificación general, consolidando un importante registro para el atletismo de montaña regional.

Más allá del puesto obtenido, el atleta magallánico destacó el valor estratégico del logro: “El motivo principal de esta carrera era conseguir los 3 puntos de Running Stones para el ranking UTMB, objetivo que logramos y que nos da la valiosa opción de proyectarnos en los futuros desafíos internacionales”. Asimismo, el deportista agradeció el respaldo constante de sus auspiciadores, el apoyo logístico brindado por su pareja Cristina Rivas durante el evento en Brasil, y los mensajes de aliento enviados por familiares y amigos desde la Región de Magallanes.