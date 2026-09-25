Diputado Cristián Araya lidera agenda de seguridad en Magallanes y advierte sobre el control en puertos y soberanía en el Estrecho

En el marco de una intensa agenda territorial por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Cristián Araya Lerdo de Tejada (Partido Republicano), encabezó una serie de reuniones orientadas a la fiscalización del orden público, el control en zonas de frontera y la proyección geoestratégica del extremo sur.

Al analizar las vías de entrada de ilícitos a la zona austral, el parlamentario precisó que, si bien el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo demanda un registro constante, el volumen de mayor riesgo se concentra en el ámbito marítimo. “En términos de cantidad de amenazas pensando en drogas, por ejemplo, la primera preocupación es portuaria. El ingreso de drogas principalmente a la región viene por barco; cocaína, ketamina, drogas sintéticas; o sea, aquí es un tema de preocupación”, advirtió, descartando restricciones al libre tránsito aéreo de personas sin órdenes judiciales previas.

Soberanía en el Estrecho y críticas a la “deformación parlamentaria”

En el plano geopolítico, Araya remarcó el compromiso irrenunciable con la soberanía nacional en la zona austral. “Nosotros somos un país que hacemos respetar nuestra soberanía. Aquí el Estrecho de Magallanes es totalmente chileno y vamos a ejercer siempre la soberanía sobre él, la vamos a hacer respetar y nuestra proyección antártica la reafirmamos de forma permanente”, aseveró, señalando que los ejercicios militares y el despliegue de las Fuerzas Armadas refuerzan la presencia permanente del Estado.

Respecto a la labor legislativa, el diputado cuestionó lo que catalogó como una “deformación parlamentaria” centrada únicamente en aumentar penas o promulgar normativas sin mejoras en la gestión operativa. En esa línea, instó a optimizar el patrullaje de Carabineros, reducir sus cargas burocráticas y mejorar sus condiciones laborales y de descanso. Asimismo, citó como referencia la efectividad del despliegue militar en la Macrozona Norte, donde —afirmó— los controles fronterizos redujeron en más de un 80% los ingresos irregulares y el tráfico de armas.

Desarrollo económico y lazos con las islas Malvinas

Finalmente, Araya analizó la matriz productiva regional señalando que Magallanes requiere un impulso definitivo ante el estancamiento del hidrógeno verde, la ganadería y el sector hidrocarburos. Como alternativa de crecimiento, el parlamentario respaldó el interés del empresariado local por estrechar lazos comerciales directos con las islas Malvinas (Falkland). “Yo sé que hay muchos empresarios magallánicos que están muy interesados en fortalecer el vínculo con las Falkland. Yo creo que es algo que también tenemos que reafirmar. Nosotros no tenemos por qué limitar el desarrollo de nuestros empresarios y el desarrollo económico”, concluyó.