Atleta puntarenense Nitza García destaca en la 14° edición del Patagonian International Marathon en Torres del Paine

Con una masiva convocatoria que superó los 1.700 deportistas, la comuna de Torres del Paine fue escenario de la decimocuarta edición del Patagonian International Marathon, cita atlética que dividió sus pruebas en dos intensas jornadas de competencia en plena Patagonia chilena.

La jornada sabatina albergó las distancias de 10K, 21K y 42K. En la maratón de 42 kilómetros, el chileno Cristián Godoy se impuso en la categoría general masculina, mientras que la española Iris Catalán se adjudicó el primer lugar en damas. Durante el domingo, la competencia continuó con las distancias de 15K y 30K, pruebas donde el mexicano Ramos Herrera Zavaleta y la chilena Carolina Solís lideraron los 30K masculinos y femeninos, respectivamente.

Destacada actuación magallánica

Entre las actuaciones regionales sobresalió la atleta puntarenense Nitza García, quien completó una destacada participación en el trazado de los 10 kilómetros.

La corredora magallánica conquistó el tercer lugar en la categoría Puma (30 a 39 años) y obtuvo un meritorio sexto lugar en la tabla general femenina de los 10K, entre un total de 274 competidoras que dieron vida a esta distancia, consolidándose como una de las representantes locales más sólidas del certamen internacional.