Presidente José Antonio Kast presenta proyecto de ley que crea el FONAVI y el Ahorro Voluntario para la Vivienda

El Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó un nuevo proyecto de ley orientado a facilitar el acceso a la vivienda propia mediante la creación de nuevos instrumentos de ahorro y financiamiento hipotecario, acompañado de reformas estructurales para profundizar el mercado de capitales nacional.

La iniciativa contempla como pilar central la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), entidad encargada de adquirir créditos hipotecarios emitidos por instituciones financieras para generar una fuente de financiamiento sostenible de largo plazo y flexibilizar las condiciones crediticias. De forma paralela, el Ejecutivo propone el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV) —mecanismo inspirado en el APV— destinado exclusivamente a reunir el pie para el primer inmueble, el cual contará con una bonificación estatal directa una vez alcanzado cierto porcentaje de ahorro.

Incentivos al mercado financiero y fomento a la inversión

Adicionalmente, la propuesta abarca una serie de medidas de estímulo económico y financiero, como la exención del IVA a la exportación de servicios financieros, la ampliación de beneficios tributarios para el APV y modificaciones a la Ley de Fraudes para posicionar a Chile como un hub financiero regional.

En el ámbito empresarial y bursátil, el proyecto simplifica los requisitos normativos para sociedades anónimas y administradoras de fondos. En esa línea, destaca la creación de un Estatuto de Incentivos para la Inversión en el Segmento Junior de la Bolsa, beneficiando a empresas de innovación y exploración minera con un crédito tributario contra el impuesto global complementario de hasta un 35% de la inversión (con un tope de 50 UTA, equivalente a unos $40 millones).