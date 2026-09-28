Barrio Sur debuta con contundente goleada 4-1 sobre Punta Arenas en Eliminatorias de Fútbol

La selección de la Asociación Barrio Sur dio el primer gran golpe de las eliminatorias regionales de fútbol al golear por 4-1 a su similar de Punta Arenas, sumando sus primeros tres puntos en el certamen y quedando con una inmejorable ventaja de cara a la segunda fase.

Pese a que el representativo de Punta Arenas se puso en ventaja tempranamente a los 12 minutos con tanto de Juan Gallardo, el cuadro sureño reaccionó a los 33′ con la igualdad de Pedro Barrientos. En el complemento, el desarrollo favoreció a Barrio Sur ante un rival errático y condicionado por dos expulsiones: Renfor Mellado adelantó al conjunto sureño a los 67′, mientras que Óscar Soto (84′) y Sergio Sandoval (92′) cerraron la contundente victoria.

Resultados en Natales y eliminatoria juvenil en Porvenir

Por su parte, en el Estadio Víctor Bórquez Miranda de Puerto Natales, la selección de Última Esperanza sacó una importante ventaja en la serie de honor tras derrotar por 3-0 a la Asociación 18 de Septiembre, dando un paso clave rumbo al duelo de revancha programado para el próximo fin de semana.

En la categoría Sub-17, las clasificatorias regionales vivieron acción en el Estadio Municipal Alejandro Barrientos Barría de Tierra del Fuego, donde la selección de Porvenir cayó 0-2 ante Punta Arenas con anotaciones de Máximo Scepanovic en el primer tiempo y Ángel Castillo en la etapa complementaria. La jornada juvenil se completó con la victoria por 1-0 de Barrio Sur sobre la 18 de Septiembre en condición de local.