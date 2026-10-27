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Campeonato Regional de Karting 2026 regresa a Punta Arenas con circuito inverso y premio a la vuelta más rápida

La cuarta fecha del certamen tuerca organizado por Pasión Deportiva se disputará en el Rally Kart de Punta Arenas, congregando a pilotos desde los 10 años hasta series Master por peso, con sorpresas y estímulos especiales en pista.

Periodista Web
Periodista Web

Cargada de sorpresas, premios y un renovado desafío técnico sobre el asfalto, se disputará la cuarta fecha del Campeonato Regional de Karting temporada 2026, cita tuerca que marca el esperado retorno de la competencia que congrega tanto a jóvenes promesas como a avezados pilotos adultos de Magallanes.

La prueba, organizada por Pasión Deportiva en el trazado de Rally Kart Punta Arenas, incorporará como principal atractivo técnico la modalidad de circuito inverso, corriendo en sentido contrario a la dirección habitual de la pista, lo que exigirá una rápida adaptación en los puntos de frenada y trayectorias. En paralelo, la jornada premiará de forma especial al piloto que consiga registrar la vuelta más rápida del circuito a lo largo de las mangas, sumado a un galardón extraordinario para el competidor más destacado de la clasificación general.


Categorías en pista e inscripciones

El campeonato contempla un nutrido abanico de series distribuidas por rangos de edad, experiencia y pesaje corporal:

  • Mini: 10 a 11 años.

  • Infantiles A: 12 a 13 años.

  • Infantiles B: 14 a 15 años.

  • Junior: 16 a 17 años.

  • Damas: 17 años en adelante.

  • Debutantes: Mayores de 18 años que corren por primera vez.

  • Expertos: 18 años en adelante.

  • Master A: Pilotos de 70 a 80 kg.

  • Master B: Pilotos de 81 a 90 kg.

  • Master C: Pilotos de 91 kg o más.

La cita deportiva cuenta con el auspicio de Pingüino Multimedia y Mobil – Comercial Harambour, sumado al patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones. El comité organizador informó que los cupos se encuentran formalmente abiertos a través del teléfono y WhatsApp +56 9 4278 9282.

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