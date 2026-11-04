Campeonato Regional de Karting regresa a Punta Arenas con circuito invertido y premio a la vuelta más rápida

Con trazado modificado y una renovada propuesta técnica, el Campeonato Regional de Karting 2026 vivirá una nueva fecha en la capital magallánica, marcando el retorno oficial a las pistas de la tradicional competencia de velocidad tras el receso de invierno.

El evento tuerca, producido y organizado por “Pasión Deportiva”, se disputará en las instalaciones del circuito Rally Kart Punta Arenas. Para esta jornada de reactivación, la organización incorporó una variante inédita: el trazado se correrá en sentido inverso al habitual, desafiando la capacidad de adaptación y manejo de los pilotos locales.

Asimismo, la modalidad de definición sumará un condimento especial, ya que se consagrará como vencedor de la fecha al corredor que registre la “vuelta más rápida” al circuito a lo largo de las mangas oficiales, sumando un galardón especial para el mejor tiempo absoluto de la jornada.

Diez categorías en disputa e inscripciones abiertas

La convocatoria mantendrá un amplio abanico de participación para niños, jóvenes y adultos, distribuidos en diez divisionales oficiales:

Mini: 10 a 11 años.

Infantiles A: 12 a 13 años.

Infantiles B: 14 a 15 años.

Junior: 16 a 17 años.

Damas: 17 años en adelante.

Debutantes: Mayores de 18 años que compiten por primera vez.

Expertos: 18 años en adelante.

Master A: Pilotos de 70 a 80 kilogramos.

Master B: Pilotos de 81 a 90 kilogramos.

Master C: Pilotos de 91 kilogramos o más.

La cita cuenta con el auspicio de Pingüino Multimedia y Mobil – Comercial Harambour, junto al patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones. La comisión organizadora informó que el proceso de registro ya se encuentra operativo a través del contacto telefónico +56 9 4278 9282.