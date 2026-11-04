Instituto Don Bosco realizará Feria de las Pulgas abierta a la comunidad este sábado en Punta Arenas

Una invitación abierta a toda la comunidad magallánica extendió el Centro General de Padres y Apoderados del Instituto Don Bosco de Punta Arenas para participar en una nueva edición de su tradicional Feria de las Pulgas, evento comunitario orientado a congregar a familias y vecinos del sector céntrico y sus alrededores.

La actividad se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre, en un horario fijado entre las 15:00 y las 18:00 horas, teniendo como epicentro el hall central del establecimiento salesiano, con acceso habilitado por calle Maipú.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una amplia variedad de puestos dispuestos por los apoderados, donde se ofrecerán a la venta prendas de vestir, juguetes, textos de lectura, piezas de mobiliario, herramientas, menaje de casa y diversos artículos de segunda mano en óptimo estado de conservación y a precios accesibles.

Desde la directiva de padres precisaron que el encuentro no solo busca constituir un polo de intercambio vecinal y reutilización de bienes, sino también recaudar fondos orientados a financiar las distintas actividades e iniciativas socioeducativas que benefician directamente al alumnado del recinto escolar. La organización reiteró el llamado a los vecinos de Punta Arenas a asistir y apoyar el trabajo de la comunidad educativa local.