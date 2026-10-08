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Canadela Punta Arenas da inicio al Campeonato Clausura 2026 de Vóleibol Laboral

La competencia en categorías damas y varones +35 se disputará en el gimnasio del club Taiiu durante este sábado 10 y lunes 12 de octubre. El cruce femenino entre Británico “A” y SAV dará el puntapié inicial.

Periodista Web
Periodista Web

El Canal Deportivo Laboral (Canadela) de Punta Arenas definió la programación oficial para la primera jornada de la fase de Clausura del Campeonato de Vóleibol Laboral 2026. El certamen reunirá a representativos locales en las series de Damas y Varones +35 en las instalaciones del gimnasio del club Taiiu.

El puntapié inicial de la fiesta deportiva está fijado para este sábado 10 de octubre, a contar de las 15:00 horas, cuando midan fuerzas los elencos femeninos de Británico “A” y SAV. La jornada sabatina contemplará un total de cuatro encuentros de la rama femenina y un cruce de varones en el cierre.

Programación del fin de semana y feriado

El certamen continuará el lunes 12 de octubre con tres compromisos clave para la tabla de posiciones. Las autoridades de Canadela invitaron a la comunidad a asistir y apoyar el desarrollo del deporte laboral en la capital regional.

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