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Canadela Punta Arenas disputó intensa fecha del Torneo de Clausura de Vóleibol Senior +35

El gimnasio del Club Taiiu albergó una extensa jornada deportiva con victorias clave en las series femenina y masculina de la competencia laboral.

Periodista Web
Periodista Web

Con una nutrida cartelera de compromisos se disputó una nueva jornada del Campeonato de Vóleibol Laboral Senior +35, en el marco de su Torneo de Clausura. El certamen, coordinado por el Canal Deportivo Laboral (Canadela) Punta Arenas, concentró sus partidos en las instalaciones del gimnasio del Club Taiiu.

Durante la fecha, la categoría femenina registró una destacada actuación de Patagonia Austral, elenco que sumó victorias consecutivas frente a SAV Patagonia (25/20 y 25/20), Unión (25/11 y 27/25) y Alemán (25/17 y 25/6). En la misma serie, Rayen superó con claridad a Alemán (25/7 y 25/20), mientras que SAV Patagonia se impuso ante Lotus (25/8 y 25/10). Por su parte, Huracán venció a Británico “B” (25/20 y 25/12), y Alemán derrotó a Británico “A” (25/17 y 25/19). A su vez, el cruce interno institucional favoreció a Británico “B”, tras superar a Unión (25/13 y 25/12) y vencer a Británico “A” (25/9 y 25/17).

En la división masculina, los encuentros se definieron con marcadores estrechos. Scout debió batallar hasta el set definitivo para quedarse con el triunfo sobre Esencias por 2-1 (13/25, 25/20 y 22/20). Con idéntico desenlace, Unión venció a Darwin Voley por 2-1 (22/25, 25/15 y 17/15).

Pese al tropiezo inicial, Darwin Voley se recuperó rápidamente al derrotar a Taiiu “B” por 2-0 (25/14 y 25/15). La fecha concluyó con la victoria de Británico sobre Taiiu “A” por 2-0, con parciales de 25/16 y 25/22.

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