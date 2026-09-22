Chile cae ante España en Copa Davis pero asegura su boleto en las Qualifiers de febrero 2027

El equipo chileno de Copa Davis cerró su participación en la temporada 2026 tras caer por 4-0 ante España en la serie disputada en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional en Santiago. Pese a la abultada derrota frente al cuadro hispano, el elenco capitaneado por Nicolás Massú cumplió el objetivo de mantener la categoría en la elite del tenis mundial.

La permanencia de Chile en la fase clasificatoria se dio gracias al contundente triunfo sobre Serbia (4-0) obtenido en febrero pasado, lo que le asegura al país disputar las Qualifiers de febrero de 2027 por quinta vez en los últimos seis años, manteniendo intacto el sueño de clasificar a la disputa de la ansiada “Ensaladera de Plata”.

Sorteo de noviembre y potenciales rivales

El equipo nacional volverá a saltar a la cancha entre el 5 y el 7 de febrero de 2027, inmediatamente después de la finalización del Abierto de Australia. El rival de la escuadra capitaneada por Massú se definirá mediante un sorteo oficial que la Federación Internacional de Tenis (ITF) llevará a cabo en noviembre, una vez concluida la Final 8 de la presente edición.

Dado que Chile ocupa el 14° lugar del ranking mundial de la Copa Davis, se proyecta que el equipo nacional ingrese como cabeza de serie en el cuadro. Entre los potenciales rivales figuran potencias como Estados Unidos, Francia, Croacia o Bélgica, además de los ganadores de las repescas del Grupo Mundial I como Australia, Argentina, Países Bajos y Brasil. Para acceder a la Final 8 de 2027, la escuadra nacional deberá superar dos rondas clasificatorias (febrero y septiembre).