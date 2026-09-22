Presidente José Antonio Kast debuta ante la Asamblea General de la ONU con foco en seguridad regional

En el marco de su primera gira diplomática a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el Presidente José Antonio Kast protagonizará este martes su debut ante la Asamblea General de la ONU, en una jornada marcada por su discurso multilateral, reuniones bilaterales con líderes mundiales y su asistencia a una instancia vinculada al programa de cooperación militar “Escudo de las Américas”.

La intervención del Jefe de Estado, programada para pasadas las 13:45 horas de Chile, se extenderá por cerca de 20 minutos y abordará como ejes centrales el combate al crimen organizado transnacional, el fortalecimiento de la seguridad pública y la cooperación internacional. Tras su discurso, Kast asistirá a un encuentro del “Escudo de las Américas”, alianza promovida por la administración de Donald Trump. Desde La Moneda precisaron que la presencia de Kast no implica la adhesión formal de Chile al tratado, asunto que se mantiene bajo evaluación técnica entre la Cancillería y Defensa.

Agenda bilateral y cerrado respaldo al Canciller

Aunque la agenda en Manhattan no considera una reunión bilateral privada con el presidente estadounidense Donald Trump —coincidiendo únicamente en la recepción oficial para los Jefes de Estado—, Kast sostendrá encuentros bilaterales con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como con los mandatarios de Vietnam, Finlandia y Ucrania, además de representantes del Banco Mundial.

La gira presidencial se desarrolla en medio de un complejo escenario político interno tras los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, que situó la desaprobación de Kast en un 60% y mostró una caída de nueve puntos en la aprobación del canciller Francisco Pérez Mackenna (43%), quien enfrentará una interpelación en la Cámara de Diputados por las tensiones diplomáticas con Argentina y discrepancias arancelarias con EE.UU. Pese a la presión de la oposición, el Mandatario descartó un cambio ministerial cerrando filas con su ministro: “No es que cuente con mi respaldo hasta este minuto, cuenta con todo mi respaldo”, enfatizó desde Nueva York.