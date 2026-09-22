Inauguran la nueva Plaza Cívica Sur Archipiélago de Chiloé en Punta Arenas tras inversión de $964 millones

En una emotiva ceremonia que coincidió con las celebraciones patrias y los hitos históricos de la zona austral, la Municipalidad de Punta Arenas inauguró oficialmente la nueva Plaza Cívica Sur Archipiélago de Chiloé, un esperado espacio comunitario que beneficiará a cientos de familias del sector sur de la capital regional.

El proyecto, ubicado en la intersección de calles Manuel Rodríguez con Ancud, requirió una inversión total de $964 millones financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Las obras abarcaron la intervención integral de 6.200 metros cuadrados, contemplando áreas de paisajismo, anfiteatro, modernos juegos infantiles, zonas de estacionamiento y un proyecto completo de iluminación de alto estándar urbano.

Hito histórico y valor de la soberanía austral

La actividad contó con la presencia del vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quienes resaltaron el valor simbólico de entregar la obra en el marco de los 183 años de la Toma de Posesión del Estrecho por parte de la Goleta Ancud (21 de septiembre de 1843) y los 200 años de la firma del Tratado de Tantauco. “Buscamos que todos los lugares de la ciudad tengan lindos parques vinculados a sus territorios. Esta es una plaza con un estándar distinto que conecta directamente con la identidad del archipiélago”, destacó el jefe comunal.

Por su parte, el vicepresidente Alvarado enfatizó la relevancia histórica del encuentro entre Chiloé y Magallanes: “Tener soberanía sobre el Estrecho de Magallanes y conectar dos océanos es fruto de la hazaña de la Goleta Ancud, realizada con mucho esfuerzo. Muy feliz de acompañar este encuentro entre dos zonas clave del sur de nuestro país”. En representación de los vecinos, Bernardo Parra, presidente de la JJ.VV. Goleta Ancud, expresó la alegría de las poblaciones del sector, llamando a la comunidad a cuidar y preservar las nuevas instalaciones.