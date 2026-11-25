Con una convocatoria de 70 participantes integrada por estudiantes, adultos mayores y vecinos, se desarrolló en la comuna de Río Verde la segunda versión de la cicletada intergeneracional “Pedalea y Aprende”, iniciativa creada y liderada por el profesor de Educación Física Pablo Oyarzún y el especialista en formación al aire libre de la NOLS, Felipe Vera.

Ambos profesionales, fundadores de la agrupación recreativa y educacional “Pedaleros Subantárticos”, diseñaron en 2024 este proyecto piloto para vincular el uso de la bicicleta con la educación ambiental, la vida saludable y el encuentro comunitario. Tras estrenarse oficialmente en 2025, esta segunda edición trazó un recorrido formativo de aproximadamente 12 kilómetros (ida y vuelta) que unió el sector de Villa Ponsomby con la estancia de Río Verde.

“Cuando pensamos esta actividad junto a Felipe Vera, nuestra intención era generar un espacio donde distintas generaciones pudieran compartir, aprender y disfrutar del deporte, promoviendo también el cuidado del medio ambiente. Hoy vemos cómo esa idea se ha ido consolidando gracias al apoyo de la comunidad y las instituciones que se han sumado”, destacó Pablo Oyarzún, expresando su expectativa de replicar la experiencia en otras comunas de Magallanes.

Respaldo educativo y descentralización deportiva

Actualmente, la propuesta se ejecuta bajo el alero de la Escuela Bernardo de Bruyne, con la colaboración de la Posta de Salud Rural de Río Verde, la Ilustre Municipalidad de Río Verde y la Seremi del Deporte de Magallanes.

La docente encargada del establecimiento rural, Paula Valderas, valoró el impacto de la jornada frente al sedentarismo y su aporte a la convivencia escolar: “Nos enorgullece que, desde una pequeña escuela rural, podamos generar espacios de encuentro que convoquen a distintas comunas de nuestra región”.

Por su parte, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, resaltó la importancia de apoyar iniciativas locales que articulan deporte y comunidad. “Queremos que Río Verde siga siendo un espacio donde las buenas ideas puedan crecer, consolidarse y convertirse en experiencias que beneficien a toda nuestra comunidad”, señaló.

La ruta contó además con la participación activa del seremi del Deporte, Jacques Roux, quien completó el trayecto junto a los ciclistas. “Es especialmente valioso que se desarrollen en comunas como Río Verde, porque permiten descentralizar la actividad deportiva y acercar sus beneficios a más personas”, concluyó la autoridad regional.