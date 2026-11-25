Siete de los nueve acusados fueron condenados por su responsabilidad en el megaincendio que dejó 138 víctimas fatales en la Región de Valparaíso, mientras que los dos imputados restantes quedaron en libertad al no acreditarse su participación en los hechos.

El veredicto fue dictado de forma unánime por el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso tras el juicio seguido contra los responsables de originar el siniestro que arrasó con zonas pobladas de Viña del Mar y Quilpué.

Los magistrados condenaron a José Stalin Atenas Gaete, Ángel Marcelo Barahona Troncoso, Maximiliano Damián Vélez Caballería, Elías Antonio Salazar Inostroza, Franco Antonio Pinto Orellana, Francisco Ignacio Mondaca Mella y José Alejandro Jerez Camus como autores del delito de incendio con resultado de muerte, en concurso ideal con incendio de bosques.

Agrupación criminal y mecanismo incendiario

Durante el juicio quedó establecido que, entre octubre de 2023 y febrero de 2024, los condenados conformaron una agrupación criminal dedicada a provocar siniestros forestales en sectores cercanos a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Quintay, Casablanca y Melosilla. Aprovechando sus conocimientos y vínculos con instituciones dedicadas al combate del fuego, coordinaban emergencias de gran magnitud que luego requerían sus propios servicios para extinguirlas.

De este modo, el 2 de febrero de 2024, conscientes de las adversas condiciones meteorológicas y del viento en la zona, utilizaron dispositivos artesanales fabricados con cigarrillos encendidos adosados a fósforos para iniciar focos simultáneos en distintos puntos.

Cargos desestimados por el tribunal

En su resolución, el tribunal rechazó la solicitud del Ministerio Público de calificar el incendio con resultado de muerte en carácter de reiterado.

Asimismo, desestimó el delito de porte y tenencia ilegal de explosivo artesanal y fuego pirotécnico, argumentando que la identidad del objeto no coincidía con la descripción fáctica de la acusación y que no se disipó la duda razonable sobre su autoría. Finalmente, también fue descartado el delito ambiental, al quedar subsumido en el concurso con el delito de incendio de bosques.