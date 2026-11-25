Con 132 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a segundo trámite constitucional al Senado el proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales a niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. La iniciativa refunde cuatro mociones parlamentarias e incorpora indicaciones del Ejecutivo tras un acuerdo transversal entre oficialismo y oposición.

Para el tramo de adolescentes entre 14 y 17 años, el texto permite el acceso a estas plataformas digitales bajo condiciones reforzadas de seguridad y privacidad, exigiendo perfiles privados por defecto y restricciones al contacto por parte de adultos desconocidos.

De igual forma, el articulado impide el ingreso de menores de 18 años a sitios de apuestas en línea, pornografía y plataformas de contenido personal bajo suscripción, prohibición que rige tanto para creadores como para suscriptores. Además, fija limitaciones para servicios de transmisión en vivo y videojuegos según sus funciones de interacción social y calificación etaria.

Quedan excluidos de estas restricciones los servicios de mensajería privada directa, el correo electrónico, las plataformas educativas y los servicios digitales del Estado, financieros, sanitarios y de emergencia, autorizando además el acceso sin registro a contenidos educativos, científicos y culturales bajo resguardos de seguridad.

Prohibición de algoritmos adictivos e inteligencia artificial

El proyecto prohíbe el diseño algorítmico adictivo dirigido a menores de edad, vetando funciones como el desplazamiento infinito (scroll), la reproducción automática y los sistemas de recompensas por tiempo de permanencia, así como el uso de datos de comportamiento para dirigir publicidad.

En el ámbito tecnológico, la propuesta incorpora protecciones frente a contenidos que promuevan autolesiones, suicidio o trastornos alimentarios, y restringe la manipulación emocional mediante inteligencia artificial, apuntando a sistemas que simulan sufrimiento o generan culpa para evitar que un menor cierre una conversación.

Acuerdo transversal en el Congreso

La iniciativa fue impulsada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien lideró el acuerdo como presidente de la Comisión de Ciencias, refundiendo mociones de los parlamentarios Gonzalo Winter (FA), Cristóbal Martínez (UDI), Diego Schalper (RN), José Montalva (PPD) y el propio Manouchehri.

“Las familias no pueden enfrentar solas a empresas que ganan manteniendo a sus hijos conectados. Las plataformas deben responder por lo que diseñan. La salud mental de nuestros niños vale más que sus ganancias. No vamos a permitir que las plataformas digitales vuelvan adictos, ansiosos y depresivos a nuestros niños”, sostuvo el diputado socialista tras la votación.