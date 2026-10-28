Ciclista magallánica Ariela Mansilla brilla en el Tour Desafío Antofagasta con podio y oro en su categoría

El ciclismo de Magallanes volvió a instalarse en los primeros planos a nivel nacional gracias a la destacada actuación de la pedalera local Ariela Mansilla, quien cumplió una brillante faena en el Tour Desafío Antofagasta, multitudinario certamen de ruta organizado por Sherpa Producciones que convocó a deportistas de diversas regiones y figuras consagradas de la disciplina.

La prueba contempló un trazado de 108 kilómetros de distancia con más de 950 metros de desnivel positivo acumulado, exigencia que demandó un riguroso planteamiento táctico, resistencia física y capacidad aeróbica para sostener el ritmo en medio de las condiciones del norte del país.

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Victoria en su serie y top 5 general

Midiendo fuerzas frente a pedaleras de las categorías élite y máster, Mansilla completó la prueba con un crono oficial de 3 horas y 4 minutos. Esta marca le permitió adjudicarse con holgura el primer lugar en la categoría de 35 a 39 años, además de conquistar un meritorio quinto puesto en la clasificación general femenina, ratificando su regularidad y vigencia en el circuito chileno.

El resultado premia la constancia y preparación de la deportista puntarenense, quien habitualmente viaja a representar a la región austral en competencias del calendario federado e independiente.

Tras el exitoso paso por las rutas de la Región de Antofagasta, Mansilla concentrará su preparación para competir en casa: durante el próximo mes de noviembre dirá presente en una nueva versión de la tradicional Vuelta del Estrecho de Magallanes, donde buscará reeditar su protagonismo ante el público local.