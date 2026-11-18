Este jueves 19 de noviembre, a las 23:30 horas, cerrará el proceso de inscripción para participar en la primera fecha del Campeonato Regional de Karting Clausura, certamen denominado “Buscando al piloto más rápido de la región” que pondrá en disputa la Copa Mobil – Comercial Harambour.
La competencia es organizada por “Pasión Deportiva”, con el auspicio de Pingüino Multimedia, Consultora Fecci y Patagonia RV Stop, además del patrocinio de Espacio Urbano Pionero, Rally Kart y CG8 Producciones.
La convocatoria está abierta tanto para damas como para varones en 10 categorías divididas por edad, experiencia y peso:
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Categoría Mini: 10 a 11 años.
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Infantiles A: 12 a 13 años.
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Infantiles B: 14 a 15 años.
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Junior: 16 a 17 años.
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Damas: 17 años en adelante.
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Debutantes: Mayores de 18 años que compitan por primera vez.
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Expertos: 18 años en adelante.
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Master A: 70 a 80 kilogramos.
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Master B: 81 a 90 kilogramos.
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Master C: 91 kilogramos y más.
Quienes deseen obtener más antecedentes o formalizar su participación pueden comunicarse al teléfono +56 9 4278 9282.