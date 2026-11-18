Las cuentas de la luz bajarán en promedio un 4,4% a nivel nacional a partir de enero de 2027, aunque en la Región de Magallanes las tarifas experimentarán un alza de 2%, según confirmó este martes la ministra de Energía, Ximena Rincón, al dar a conocer el Informe Técnico Definitivo del Precio Nudo Promedio elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El ajuste nacional supera levemente la disminución de 4,3% proyectada en el informe preliminar. De acuerdo con el documento técnico, 13 de las 16 regiones del país verán rebajas en sus boletas eléctricas, concentrándose las mayores caídas en la zona norte: Antofagasta liderará con un 11% promedio, seguida por Atacama (10,2%) y Arica y Parinacota (9,9%).

Más atrás se ubican Valparaíso (8,5%), Coquimbo (8,4%), Tarapacá (7,3%), Ñuble (4,6%), La Araucanía (4,4%), las regiones Metropolitana y del Biobío (ambas con 4%), Maule (3,5%), Aysén (3,1%) y O’Higgins (2,7%).

Alza en Magallanes, Los Ríos y Los Lagos

A diferencia del resto del territorio nacional, Magallanes, Los Ríos y Los Lagos registrarán un aumento de 2% en sus cuentas de electricidad a partir de enero del próximo año.

Al explicar la situación particular del extremo austral, la ministra Ximena Rincón precisó que el territorio opera bajo una estructura distinta al resto del país: “Está en un sistema mediano, no se abastece del Sistema Eléctrico Nacional”, sostuvo la secretaria de Estado.