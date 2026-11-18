Estados Unidos atacó este martes con munición de precisión una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla iraní de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, en respuesta a recientes agresiones dirigidas contra personal y activos norteamericanos en la región.

Un funcionario estadounidense confirmó a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que cazas norteamericanos ejecutaron la operación “en defensa propia”. Desde Teherán, en tanto, aseguraron que el bombardeo no dejó afectaciones materiales.

“El ataque estadounidense contra áreas de Qeshm no causó daños en zonas residenciales, comerciales ni en las infraestructuras”, declaró a la agencia Mehr el vicegobernador de la provincia de Hormozgán, Ahmad Nafisi, agregando que la situación se encuentra “bajo control” y con todos los servicios de emergencia en alerta máxima.

Tercer ataque reivindicado en Baréin y buque impactado

La acción militar se produjo horas después de que la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicara una operación con drones de combate contra un sistema de radar operado por fuerzas estadounidenses en la base aérea de Sheikh Isa, en Baréin, acción que justificó como represalia tras asegurar que interceptó y capturó aeronaves no tripuladas norteamericanas.

Se trata del tercer ataque contra instalaciones vinculadas a Washington en Baréin que Teherán se atribuye desde el viernes —sumándose a los del viernes y domingo en respuesta al bombardeo del 12 de noviembre contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, al sur de Irán—, sin que hasta ahora exista confirmación de daños por parte de autoridades bareiníes o estadounidenses.

A esta seguidilla de incidentes se añadió el impacto de un misil registrado el lunes contra el buque cisterna Tara Gas, de bandera panameña, en el estrecho de Ormuz, hecho que dejó al menos una persona fallecida, dos heridos y obligó a las autoridades de Omán a evacuar a 24 tripulantes tras un incendio a bordo.

Advertencia de Donald Trump desde Filipinas

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes a su llegada a Filipinas —para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN)— que Irán pagará “un precio como nunca antes ha pagado ningún país” si concreta eventuales planes para atacar a altos cargos de su Administración con armas químicas o una “bomba sucia” en suelo norteamericano.

Aunque el mandatario señaló que las autoridades no se “toman muy en serio” dichos reportes de inteligencia divulgados por la prensa, insistió en frenar las capacidades estratégicas de Teherán: “Resulta que están locos. Por eso no pueden tener un arma nuclear, dicho sea de paso”.