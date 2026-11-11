Club de Ajedrez de la Universidad de Magallanes logra tres podios en torneo binacional en Argentina

Una sobresaliente cosecha deportiva consiguió el Club de Ajedrez de la Universidad de Magallanes (UMAG) tras competir en el 1° Encuentro Binacional Infanto Juvenil de Ajedrez “Fito Pleich”, disputado en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz, Argentina.

El torneo congregó a delegaciones de Río Gallegos, Río Grande, Las Heras y la comuna anfitriona, junto al representativo de Punta Arenas. La cita formó parte de la gira anual de la escuela formativa universitaria, orientada a foguear a sus talentos en escenarios competitivos fuera del país.

Tres podios por equipos y distinciones individuales

La comitiva magallánica estuvo compuesta por 14 jugadores, quienes conformaron cuatro escuadras distribuidas en las series menores. En la categoría Sub 16, el conjunto integrado por María Ignacia Guerra, Javier Barrientos y Cristóbal Quintullanca se coronó campeón tras adjudicarse el primer lugar de la tabla.

En tanto, el representativo Sub 10 A —compuesto por Fernanda Avendaño, Agustín Medina y Franco Guerrero— se quedó con el segundo lugar, mientras que en Sub 12 el equipo de Matías Ritter, Marthina Bonacic y Sebastián Gómez obtuvo el tercer puesto. La nómina regional la completó el plantel Sub 10 B, integrado por Valentina Bonacic, Mateo Toledo, Aaron Sandoval, Mateo Salazar y Erick Rogel.

En los rendimientos individuales por tablero, María Ignacia Guerra fue galardonada como mejor primer tablero, Cristóbal Quintullanca como mejor segundo tablero y Franco Guerrero como mejor tercer tablero.

Éxito en ajedrez rápido y exhibición invicta

La delegación también sumó posiciones de avanzada en el torneo de ajedrez rápido bajo sistema suizo. En dicha modalidad, María Ignacia Guerra se consagró campeona en Sub 12 y fue elegida la mejor jugadora femenina del certamen. Por su parte, Cristóbal Quintullanca levantó el trofeo de campeón en Sub 14, Franco Guerrero remató segundo en Sub 10, mientras que Matías Ritter (Sub 12) y Fernanda Avendaño (Sub 19) se quedaron con la tercera plaza en sus respectivos grupos.

La jornada concluyó con una exhibición simultánea a cargo del candidato a maestro (CM) magallánico Jorge Guerra, quien se midió de manera paralela contra 15 exponentes locales, entre niños y adultos, logrando un balance perfecto de 15 victorias en 15 partidas.