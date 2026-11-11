NOAA advierte que fenómeno de El Niño alcanzará intensidad fuerte hasta inicios de 2027

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) mantiene activa su alerta climática global y proyecta una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno de El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027.

El reporte emitido por el Centro de Predicción Climática de la entidad da cuenta de un fortalecimiento progresivo de las variables oceánicas y atmosféricas. En áreas puntuales del Pacífico ecuatorial oriental, las anomalías de la temperatura superficial marina ya superaron los +4 °C, configurando condiciones térmicas que alterarán los regímenes de precipitaciones y temperaturas a escala planetaria durante el invierno boreal.

Los modelos meteorológicos internacionales calculan además un 83% de posibilidades de que el índice relativo del océano Pacífico alcance o supere el umbral de +2,5 entre octubre y diciembre de 2026, nivel asociado históricamente con episodios de gran magnitud en los registros instrumentales modernos.

Impacto en los océanos y ecosistemas

El desarrollo del evento ocurre sobre un contexto de calentamiento global acelerado. Los antecedentes de la NOAA sitúan en un 98,5% la probabilidad de que 2026 se ubique dentro de los cinco años más cálidos documentados por la ciencia.

Como componente cálido del ciclo El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), el debilitamiento de los vientos alisios empuja masas de agua caliente hacia el este, frenando el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes frente a las costas de Chile, Perú y Ecuador, proceso conocido como surgencia o afloramiento.

La disminución en la disponibilidad de fitoplancton generada por esta intrusión de aguas cálidas amenaza la productividad biológica de la corriente de Humboldt, con efectos directos en las poblaciones de peces, aves y mamíferos marinos, sumado a alteraciones en la corriente en chorro que desviará trayectorias de tormentas y frentes de mal tiempo en diversas zonas del planeta.