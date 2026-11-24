Una destacada actuación concretó el Club de Esgrima Punta Arenas en el Campeonato de Chile Cadete y Juvenil 2026, torneo disputado entre el 19 y el 22 de noviembre en Coyhaique, Región de Aysén. En la principal cita federada de la temporada, los tiradores magallánicos conquistaron un total de cuatro medallas: una de oro, dos de plata y una de bronce, además de ubicarse en puestos de avanzada en las series Cadete (Sub-18) y Juvenil (Sub-20).

Dominio femenino en espada

La espada femenina encabezó los triunfos de la delegación austral. Rocío Espinoza Peña (17 años, Colegio Punta Arenas) se tituló campeona de Chile en la categoría Cadete, mientras que su compañera Catalina Vargas Aguilar (16 años, Colegio Nobelius) obtuvo la medalla de bronce. A ellas se sumó Monserrat Quezada Briones (15 años, Colegio Nobelius), quien finalizó quinta, situando a tres deportistas puntarenenses entre las cinco mejores del país en esa arma.

En la división superior (Juvenil), las tres esgrimistas también ingresaron al grupo de las diez mejores a nivel nacional: Rocío Espinoza ocupó el sexto puesto, Catalina Vargas terminó séptima y Monserrat Quezada concluyó décima. En tanto, en espada juvenil masculina, Esteban Frey Guentelicán (15 años, Colegio Punta Arenas) finalizó decimotercero.

Podios en florete individual y por equipos

En florete juvenil femenino, Josefa Rodríguez Venegas (Colegio Juan Bautista Contardi) conquistó la medalla de plata, prueba en la que Sofía Andrade Cárcamo alcanzó el noveno lugar y Antonia Valdés Alarcón (Colegio Alemán) terminó decimotercera.

El rendimiento colectivo permitió además que el Club de Esgrima Punta Arenas obtuviera el subcampeonato nacional y medalla de plata en florete juvenil femenino por equipos, cuarteta integrada por Josefa Rodríguez, Sofía Andrade, Antonia Valdés y Nicol Jaque (representante de la Región de Aysén y del Club A14).

En florete masculino, Benjamín Francisco Gallardo Ordóñez (16 años, Colegio Punta Arenas) logró el sexto lugar en Cadete y el noveno puesto en Juvenil, retornando a las competencias tras casi cuatro meses de inactividad debido a una intervención quirúrgica.

Proyección al Panamericano de Lima 2027

Tras el cierre del certamen en Coyhaique, la atención se centra en los primeros días de diciembre, cuando la Federación Chilena de Esgrima (Feche) oficializará las nóminas de la selección nacional para el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil, programado para febrero de 2027 en Lima, Perú.

Según las proyecciones del ranking clasificatorio, cinco deportistas del club puntarenense cuentan con opciones de integrar el combinado nacional: Josefa Rodríguez Venegas, Rocío Espinoza Peña, Catalina Vargas Aguilar, Monserrat Quezada Briones y Benjamín Gallardo Ordóñez.

Todos los integrantes de la delegación forman parte del programa Promesas Chile del Instituto Nacional de Deportes (IND), bajo la dirección técnica del maestro Eduardo Rodríguez Verdugo.