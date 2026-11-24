El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, detalló las prioridades del Ejecutivo para los próximos 100 días, luego de que el Presidente José Antonio Kast instruyera a su gabinete acelerar el cumplimiento del programa gubernamental de cara al primer aniversario de su mandato, el 11 de marzo de 2027.

Tras el décimo Consejo de Gabinete realizado en La Moneda, Arenas precisó que los principales focos de gestión estarán puestos en combatir el desempleo y aliviar el costo de la vida.

En materia laboral, la autoridad resaltó el impulso a iniciativas sectoriales y subsidios: “Tenemos más de 240 proyectos en el Ministerio de Obras Públicas que se están implementando, tenemos más de 400 proyectos en el Ministerio de Vivienda que se están implementando para generar nuevos puestos de trabajo”, explicó.

Respecto del costo de la vida, mencionó medidas como las rebajas en combustibles y cuentas de la luz, la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años y las conversaciones con concesionarias. “Esto es acelerar y poner la mayor presión posible por cumplir los objetivos y planes que el gobierno ya tiene vigente”, indicó, descartando que la ofensiva contemple necesariamente nuevos anuncios.

El diagnóstico del Presidente Kast

Al término del encuentro ministerial, y flanqueado por su gabinete, el Mandatario recalcó que este lunes comenzó a correr la cuenta regresiva hacia su primer año de administración, instancia en la que realizará una rendición de cuentas ciudadana distinta a la cuenta pública en el Congreso.

Aunque valoró avances en áreas como vivienda, educación y seguridad, Kast reconoció que “nuestra emergencia es el empleo”.

“Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile, que es el tema de empleo”, afirmó el Jefe de Estado, añadiendo que el próximo 11 de marzo mostrarán “paso a paso los logros que se han obtenido en este año de trabajo”.

Tensión oficialista en el Biobío

Durante la vocería, Arenas también abordó las renuncias de dos autoridades del Partido Social Cristiano en la Región del Biobío, quienes posteriormente retiraron sus dimisiones en medio de diferencias por el nombramiento del delegado presidencial.

“El Presidente (…) jamás se deja presionar ni por los partidos políticos ni por ningún grupo”, respondió el subsecretario, asegurando que el diálogo con la directiva permitió superar el impasse sin transar puestos: “No se habló ni de cargos ni de propuestas concretas”, concluyó.