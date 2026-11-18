El Club Deportivo Escolar Alemán de Punta Arenas se tituló campeón de la Liga Sur de Vóleibol 2026, categoría Sub 14 damas, certamen binacional que reunió a 12 equipos de la Patagonia chilena y argentina a lo largo de tres fechas disputadas en ciudades trasandinas.

El elenco puntarenense accedió a la competencia internacional tras ganar el torneo clasificatorio a comienzos de año y sostuvo una campaña regular durante toda la temporada:

Primera fecha (Río Gallegos): Alemán obtuvo el primer lugar , superando a Amuvoca de El Calafate y Galicia de Ushuaia .

Segunda fecha (El Calafate): El conjunto magallánico alcanzó el segundo puesto , detrás de Boxing de Río Gallegos y por delante de Amuvoca .

Tercera fecha (Río Gallegos): Disputada el pasado fin de semana, el equipo volvió a ubicarse en el segundo lugar, escoltando nuevamente a Boxing y superando a Taiiu de Punta Arenas.

Por la sumatoria de resultados en las tres jornadas, el plantel dirigido por el entrenador Roberthino Hodge —quien en la última fecha fue reemplazado en la banca por Carlos Maldonado, técnico de las series Sub 16 y Sub 18 del club— se quedó con el primer lugar de la clasificación general.

Distinciones individuales y tabla final

Además del campeonato por equipos, dos jugadoras del plantel magallánico integraron el equipo ideal del torneo: Valentina Díaz García y Amanda González Matamala fueron reconocidas como las mejores centrales de la competencia.

La tabla general de posiciones de la Liga Sur Binacional 2026 (Sub 14 Damas) cerró de la siguiente manera: