Club Deportivo TAIIU de Punta Arenas se corona subcampeón nacional de vóleibol U18 en Constitución

El Club Deportivo TAIIU de Punta Arenas completó una brillante presentación en la Región del Maule, alcanzando el subcampeonato de la Liga Nacional de Menores de Voleibol (Liname) 2026, Serie A3, en la categoría U18, disputada los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Constitución.

Bajo la conducción técnica de la entrenadora Belén Pablo, el sexteto magallánico firmó una campaña casi perfecta al acceder a la gran final de forma invicta y sin ceder un solo set a lo largo del certamen. En el partido por el título, TAIIU protagonizó un disputado encuentro frente a San Felipe, definiendo el torneo en un estrecho partido a tres sets donde el equipo austral compitió de igual a igual ante el representativo de la Región de Valparaíso.

Premio individual y respaldo de la comunidad

El sólido nivel colectivo exhibido por la escuadra magallánica se tradujo también en distinciones individuales. El jugador de TAIIU, Cristóbal Rivera, fue galardonado con el premio al Mejor Saque de la competencia nacional, ratificando el crecimiento técnico del club en las instancias formativas.

Desde la directiva del club destacaron que el resultado es fruto de la perseverancia, el trabajo en equipo y el esfuerzo continuo de los deportistas, extendiendo un agradecimiento a los apoderados, familias y auspiciadores que hicieron posible el traslado del plantel a la zona central del país para representar a la Región de Magallanes.